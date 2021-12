Traficante com apelido de 'Pablo Vittar' é preso no Rio

Um traficante com apelido de "Pablo Vittar" foi preso na noite desta terça-feira, 19, em um dos acessos da comunidade do Morro do Borel, na Tijuca, zona norte do Rio.

Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um carro em que estava o criminoso. Após revista no veículo, foram encontrados 750 papelotes de cocaína, um aparelho celular e dinheiro.

De acordo com a PM, Vittar é um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade do Borel. A ocorrência foi encaminhada para o 19º DP.

