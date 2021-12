Trabalhadores morrem soterrados por toneladas de soja

Quatro trabalhadores morreram soterrados por toneladas de soja após um silo metálico de armazenamento se romper em Canarana, no estado de Mato Grosso. O depósito, com capacidade de 500 mil toneladas de soja, pertence à multinacional Cargill e se rompeu na tarde de domingo (21), por razões desconhecidas.

Quatro homens ficaram soterrados do lado de fora do tanque, afirmou a Polícia Militar de Mato Grosso, citada pela agência Efe. As vítimas foram identificadas como Carlos Alexandre Rodrigues dos Santos, Vítor Domingos dos Passos, Luciano dos Santos da Silva e Marcelo Eiangi Kalapalo.

O estado de Mato Grosso, onde ocorreu o acidente, é o maior produtor de soja no Brasil.

