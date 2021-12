Trabalhador só saberá se tem direito aos R$ 300 do auxílio na hora do pagamento

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o beneficiário só saberá que vai ter direito às parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial no momento do pagamento, dentro do aplicativo disponibilizado pelo banco, o Caixa Tem.

“Todos estarão recebendo dentro dos ciclos, até o último ciclo todo mundo vai receber naquele mês de acordo com o nascimento. Alguns estarão recebendo a 5ª parcela, outros da extensão, mas naqueles dias de pagamento todo mundo estará recebendo”, disse ao portal G1.

As regras do chamado Auxílio Emergencial Extensão preveem que as parcelas de R$ 300 serão pagas até dezembro apenas para quem já estava recebendo as de R$ 600.

Então só conseguirá receber as nove parcelas - cinco de R$ 600 e quatro de R$ 300 - quem começou a receber em abril. Depois disso, o trabalhador terá direito a menos parcelas de R$ 300.

Será feita uma reavaliação mensal dos beneficiários para verificar se eles ainda se enquadram nos critérios para receber o benefício. Então o trabalhador pode perder o direito ao auxílio antes do fim do calendário de pagamentos, que se encerra em dezembro.

