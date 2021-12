Total de mortos na região serrana do Rio chega a 640

Já chega a 640 o total de mortos após os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, de acordo com balanço parcial, das 9h15 desta manhã, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado. O maior número de mortes ocorreu em Nova Friburgo, com 294 vítimas. Depois aparecem os municípios de Teresópolis (271), Petrópolis (56) e Sumidouro (19).

O balanço parcial discrimina também o número de desabrigados (aqueles que perderam tudo e precisam de abrigos públicos) e de desalojados (aqueles que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares). Em Petrópolis há 3.600 desalojados e 2.800 desabrigados. Em Nova Friburgo, 3.220 são desalojados e 1.970 desabrigados. Em Teresópolis, 960 estão desalojados e 1.280 desabrigados.

