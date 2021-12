A cidade de Taquarituba, a 320 quilômetros da capital paulista, foi parcialmente destruída por um tornado às 14h deste domingo, 22. Segundo o Corpo de Bombeiros de Avaré, município próximo que auxiliou no atendimento às vítimas, duas pessoas morreram e 64 ficaram feridas. Parte da cidade, que tem 24 mil habitantes, continua sem energia elétrica e os telefones também não funcionam.

O motorista Jamil Francisco da Silva morreu quando o ônibus que dirigia, trasportando trabalhadores rurais, capotou diversas vezes. Em uma quadra esportiva, a queda de uma viga matou o adolescente Mateus Pereira. Os 64 feridos foram atendidos inicialmente em Taquarituba e os casos mais graves foram transferidos para a Santa Casa de Avaré.

Os bombeiros informaram que mais de 100 casas ficaram destruídas, assim como o polo industrial da cidade e a rodoviária. Foram deslocados para a operação três viaturas do Corpo de Bombeiros, três unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três viaturas da Polícia Militar e três viaturas da Polícia Civil. As equipes encerraram as buscas ontem, antes do entardecer, quando todos os desaparecidas foram encontrados.



Confira imagens do momento que o tornado atingiu a cidade:

Agência Brasil Tornado mata dois e fere 64 no interior de São Paulo

