Tornado deixa 20 feridos e causa destruição no Paraná

A cidade paranaense de Marechal Cândido Rondon (a 750 quilômetros de Curitiba) registrou um tornado no fim da tarde desta quinta-feira, 19. Imagens gravadas por moradores mostram um "funil de vento" tocar o solo. Não há registro de mortes, porém o Corpo de Bombeiros da cidade divulgou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. Já uma tempestade em Chapecó (SC) teria deixado pelo menos quatro feridos.

Conforme levantamento da administração municipal da cidade paranaense, 1,5 mil casas foram atingidas, além de 200 empresas e logradouros públicos. A Copel repassou a informação de que 14 mil unidades consumidoras foram afetadas pela falta de energia e por danos na rede elétrica.

Já a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que a PR-467, especificamente no trecho entre Marechal Cândido Rondon e Iguiporã, foi interditada pela queda de árvores, por volta das 16 horas. Até 21 horas não havia previsão de quando o trecho seria liberado.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), um tornado se formou a partir de uma tempestade por volta das 16h15 e foi considerado da categoria F1, quando os ventos atingem velocidade um pouco acima de 115 km/h.

Por volta das 21 horas, o Corpo de Bombeiros já havia iniciado a distribuição de lonas para a população. De acordo com a prefeitura, apenas uma das vítimas do tornado teve ferimentos mais graves e foi transferida para um hospital do município.

Trata-se do terceiro tornado que atinge o Paraná neste ano. Em julho, o fenômeno aconteceu na região de Francisco Beltrão, no sudoeste (115 km/h), deixando 50 feridos. No mês passado, outro tornado foi registrado em Cafelândia, no oeste - sem vítimas.

Chapecó

Já em Santa Catarina, a cidade de Chapecó teve quatro residências destruídas, segundo os bombeiros, na localidade de Monte Alegre, e outra dezena de residências na área rural.

O instituto meteorológico local também indicou a passagem de um tornado pelo território da cidade. A informação inicial, atribuída aos bombeiros, era de que quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Chapecó. De acordo com o Simepar, o tornado também se formou a partir da tempestade ocorrida às 16 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

