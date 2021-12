Tony Ramos rompe contrato de R$ 5 mi com a Friboi, diz colunista

O ator Tony Ramos não é mais o garoto-propaganda da marca Friboi, produto da JBS (investigada na operação Lava Jato). A informação foi confirmada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo", nesta terça-feira, 20.

De acordo com a publicação, o cachê do ator, que seguiu os mesmos passos de Fátima Bernardes, era de aproximadamente R$ 5 milhões. O motivo do rompimento do contrato seria o envolvimento da JBS em um escândalo de corrupção.

Até o presente momento, Tony não se pronunciou sobre o assunto.

