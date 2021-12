TJ-RJ nega habeas corpus a acusados de matar cinegrafista

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou nesta quitna-feira, 10, o pedido de habeas corpus para os dois jovens acusados de matar o cinegrafista da band, Santiago Andrade, após soltarem um rojão durante um protesto.

Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, os advogados de defesa solicitaram á Justiça que Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza permanecessem em liberdade até o julgamento.

O motivo do pedido seria o "constrangimento ilegal" passado atualmente pelos dois acusados. Para a defesa, as prisões preventivas não são fundamentadas, por isso elas deveriam ser transformadas em medidas cautelares.

Um dos advogados, Jonas Tadeu Nunes, deve recorrer da decisão na próxima segunda, 14, justificando com o voto do desembargador Gilmar Teixeira, de conceder o pedido parcialmente.

Fábio e Caio tiveram a prisão preventiva decretada no dia 20 de fevereiro, e seguem presos no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio.A primeira audiência do caso será realizada no dia 25 de abril.

