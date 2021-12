Dois homens morreram e uma mulher foi baleada, na tarde desta sexta-feira, 4, na escadaria da Catedral da Sé, na região central. Vídeos publicados na internet mostram um assaltante com um refém nos degraus da igreja, cercado por policiais militares. As imagens mostram um terceiro homem aparecendo por trás do criminoso para tentar salvar a mulher.

Os dois entram em luta corporal, a mulher consegue fugir e o criminoso dispara pelo menos duas vezes contra o homem. É então que os PMs abrem fogo contra o criminoso, efetuando uma série de disparos. Enquanto isso, o rapaz que tentou salvar a vítima caminha em direção à porta, encosta em um pilastra, cai e morre.

No blog da Polícia Militar a coorporação fez a explicação da ação: "Um criminoso armado abordou uma vítima e anunciou roubo. Um transeunte avistou a ação criminosa e, ao intervir, foi ferido por disparos de arma de fogo efetuados pelo criminoso. O transeunte faleceu no local. No entrevero, a vítima também foi ferida, sendo socorrida ao PS local, onde permaneceu sob cuidados médicos. Policiais Militares estavam nas proximidades, foram informados do fato por populares e, ao se aproximarem do local indicado, houve confronto. O criminoso foi ferido e morreu no local. Os policiais militares nada sofreram."





Estadão Conteúdo Tiroteio na escadaria da Catedral da Sé termina com 2 mortos

