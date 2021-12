Tiroteio em festa de funk deixa feridos em Porto Alegre

Um tiroteio dentro de uma boate em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixou ao menos 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira, 3. Segundo a polícia, a troca de tiros aconteceu durante o confronto entre gangues.

Conforme as informações da Brigada Militar, o tiroteio começou por volta das 4h15 dentro da casa, que realizava um baile funk. Até as 6h15, cinco envolvidos no crime tinham sido presos. Um dos detidos chegou a trocar tiros com os policiais.

Ainda de acordo com a polícia, uma mulher, ainda não identificada, teria entrado com as armas em uma bolsa e distribuído aos suspeitos, que iniciaram o tiroteio.

Feridos

Os feridos durante o confronto foram encaminhados para dois hospitais: o de Pronto Socorro (HPS), na capital, e o de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O estado de saúde deles ainda não foi confirmado.

