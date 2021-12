Tiroteio em escola deixa pelo menos oito mortos na Grande São Paulo

Integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de São Paulo estão na manhã desta quarta-feira, 13, na Escola Estadual Raul Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano, na Grande São Paulo, após informações de que um tiroteio no local deixou pelo menos oito pessoas mortas, inclusive crianças.

Informações preliminares indicam que o caso ocorreu por volta das 10h. Houve correria.

Há diversas viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no local.

