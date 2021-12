"Tinha certeza que ia morrer", diz Ana Hickmann sobre ataque

Muito emocionada, Ana Hickmann deu entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Rede Record, para falar sobre o momento que ficou refém de um fã neste sábado, 21, em um quarto do hotel Caesar Business, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

"Tinha certeza que ia morrer", disse a apresentadora. De acordo com ela, durante todo momento, Rodrigo Augusto de Pádua apontava a arma na direção da sua cabeça e dizia que ela o conhecia. "Ele dizia que tinha acabado com a vida dele. Ele veio determinado para me matar, eu tinha certeza que ele veio para acabar comigo. O tempo todo ele falava que eu não prestava, que era mentirosa, que eu correspondi por muito tempo o amor dele, fazia referência das redes sociais, principalmente do Facebook", relembrou.

De acordo com Ana, Rodrigo dizia que as postagens que ela fazia no Facebook era para ele e afirmava que ela só saíria viva se confessasse isso para o cunhado Gustavo Correa e a mulher dele Giovana Oliveira, que estavam no quarto junto com Ana.

A apresentadora disse que tentou explicar para o fã que não o conhecia, mas ele insistia na versão, chegando a ofender e falar pornografias para a modelo.

Segundo Ana, em determinado momento Rodrigo apontou a arma em direção a ela, que desmaiou, caindo no colo de Giovana. A apresentadora disse que apesar de desmaiada, conseguia ouvir o que estava acontecendo e ouviu os dois disparos que Rodrigo fez em direção a sua cabeça.

Ana acredita que Giovana tenha a protegido e com isso acabou sendo baleada. O tiro atingiu o ombro, abdômen e perna de Giovana, que é assessora de Ana.

Após os disparos, o cunhado de Ana entrou em luta corporal com Rodrigo e mandou Ana e Giovana correrem. "Ele apontou a arma exatamente em direção da minha cabeça e puxou o gatilho. No que ele fez isso, eu perdi o controle do meu corpo, não sei se desmaiei. Mas eu escutava tudo. Eu cai para cima da cama e eu acho que cai para cima do colo da minha cunhada e é nessa hora que ele aponta para minha cabeça e dispara duas vezes. Só que pelo jeito que o tiro passou do meu lado e pegou na minha cunhada, ela deve ter feito um movimento no corpo para me proteger. Eu escutava os xingamentos dele e acordei com um estrondo quente no meu rosto tão forte. Quando eu levantei, eu vi minha cunhada levantar e correr. Eu vi meu cunhado pular para cima dele e dizer corre", contou Ana.

As duas saíram do quarto sem perceber que Giovana tinha sido baleada.

Ana conta que foi levada para um outro quarto vazio e não viu mais Giovana. Ela só soube depois de horas que a cunhada tinha sido baleada.

Após a saída de Ana e Giovana, Gustavo, que também deu entrevista para Record, disse que começou a lutar com Rodrigo, segurando a arma, mas ele não largava o revólver.

O cunhado de Ana conseguiu derrubar o rapaz e apontar a arma na direção da cabeça dele, matando o invasor.

Da Redação "Tinha certeza que ia morrer", diz Ana Hickmann sobre ataque

O cabeleireiro que ia atender Ana no momento do atentado percebeu a ação de Rodrigo e gravou parte da conversa da apresentadora com o fã. Parte do áudio foi divulgado na imprensa e circula nas redes sociais.

Da Redação "Tinha certeza que ia morrer", diz Ana Hickmann sobre ataque

De acordo com Gustavo, o estado de saúde da mulher ainda inspira cuidados. "Foi muito sério o que aconteceu. O tiro atravessou o braço, o abdômen, o intestino grosso, o intestino delgado, pelvi e a (artéria) femoral. O problema é que o intestino grosso foi atingido e pode ter uma infecção com isso. Essa é a maior preocupação. E tem uma bala alojada no fêmur e eles não querem remover".

adblock ativo