Thomaz Alckmin está sendo velado no Albert Einstein

O corpo de Thomaz Rodrigues Alckmin, 31 anos, filho do governador Geraldo Alckmin (PSDB), será levado para Pindamonhangaba às 14h desta sexta-feira, 3, de acordo com informações do Palácio dos Bandeirantes.



Vítima de um acidente de helicóptero que teve mais quatro corpos, Thomaz está sendo velado em uma sala do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, desde as 4h30. O corpo dele foi liberado para a família por volta de 1h15. Enquanto a cerimônia não começa, familiares e amigos da família Alckmin estão se reunindo no Palácio dos Bandeirantes.

