Testes com carros populares mostram resultados "preocupantes"

Os resultados da segunda fase de testes de colisão realizada pela Latin NCAP em veículos vendidos na América Latina só serão divulgados nesta quinta (24), mas a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) antecipou alguns pontos.

De acordo com a Proteste, os testes tiveram conclusões "preocupantes". Um dos principais problemas é que são comercializados na América Latina "carros populares com segurança mínima, equivalente à dos europeus dos anos 90". O boletim da instituição de defesa do consumidor ressalta o fato do airbag ser considerado um item opcional de luxo no mercado latino-americano, e não, item obrigatório de segurança.

Foram analisados o Chevrolet Celta, Chevrolet Corsa, Fiat Novo Uno, Ford Ka, Nissan Tiida (em duas versões: com um e dois airbags), Chevrolet Cruze, Ford Focus e Nissan March.

Vídeos do "crash tests" do Ford Ka e Nissan March, que "vazaram" na internet, mostram que esses veículos não tiveram bom desempenho na avaliação do Latin NCAP. Sem aibarg, o Ford Ka obteve uma estrela das cinco possíveis no item que leva em consideração os passageiros adultos e três para transportar crianças. Já o Nissan March, equipado com airbag, ganhou duas estrelas para transporte de adultos e uma para criança.



A análise realizada em 2010 já tinha apresentado resultados ruins, de acordo com a Proteste. Na ocasião, nove veículos foram avaliados e nenhum obteve a pontuação máxima, sendo que um dos automóveis não conquistou nenhuma estrela (não é vendido no Brasil) e três ganharam apenas um ponto na análise para passageiros adultos.



Os carros testados em 2010 foram Toyota Corolla XEi; Chevrolet Meriva GL Plus; Fiat Palio ELX 1.4 (com e sem airbags), VW Gol Trend 1.6 (com e sem airbags); Peugeot 207 Compact 5p 1.4 (com e sem airbags); e Geely CK 1 1.3.



Os testes do Latin NCAP avaliam o impacto frontal do veículo contra uma barreira deformável - simulando outro automóvel - a uma velocidade de 64 km/h. O objetivo é verificar o nível de proteção dos passageiros em acidentes. Esse é o mesmo modelo de avaliação feita na Europa.

Confira vídeos com os testes do Ford Ka e Nissan March*:

Da Redação Testes com carros populares mostram resultados "preocupantes"

*Fonte: Argentina Autoblog

