Teste constata excesso de água e falta de higiene no frango

O excesso de água em forma de gelo e a falta de higiene nos frangos é um dano ao bolso e à saúde dos consumidores, além de se configurar como uma fraude. A Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores (Proteste) avaliou nove marcas, das quais três continham excesso de água acima dos limites permitidos. Os frangos congelados inteiros da Rica (6,72%), Averana (9,16%) e Confina (10,58%) apresentaram índices superiores ao limite permitido de 6% de água no peso da carcaça do frango congelado.

Já a Rica, Alliz e Copacol, foram reprovadas no critério higiene, porque foram detectados micro-organismos que podem causar problemas para a saúde do consumidor, apesar do cozimento em altas temperaturas matarem os micro-organismos nocivos ao homem.

No entanto, segundo a Protese, existe o risco da contaminação cruzada, quando o alimento que vai ser consumido cru, tem contato com a água que sai do frango no processo de limpeza.

Na análise de rotulagem, as marcas Alliz, Averama, Canção, Confina e Sadia não informavam o lote, embora apresentassem data de fabricação e validade. Trata-se de informação importante, pois quando há um problema com o produto, a identificação do lote permite uma melhor rastreabilidade para o recolhimento.

O frango da Sadia foi o mais apreciado pelos consumidores, sendo considerado o melhor do teste e a escolha certa.

Foram avaliados frangos das marcas Alliz, Averama, Canção, Confina, Copacol, Flamboiã, Rica, Sadia e Seara.

