Termômetros marcam -5º C em Santa Catarina e roupas congelam

O estado de Santa Catarina teve mais uma manhã de frio nesta quinta-feira, 9. O Morro da Antena, na serra, chegou a marcar -5º C por volta das 6 horas. Essa foi a temperatura mais baixa do ano registrada até agora no estado.

A sensação térmica era de -29º C. Com o frio, roupas deixadas em um varal chegaram a congelar, chamando a atenção dos moradores.

De acordo com meteorologistas, há chance de nevar entre a noite desta sexta, 10, e madrugada de sábado, 11, nas áreas mais altas da serra.

As baixas temperaturas são consequência de uma massa de ar polar que atinge o sul do Brasil. Outra massa de ar polar deve chegar na região entre sábado, 11, e domingo, 12.

adblock ativo