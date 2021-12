Termina nesta segunda o prazo de inscrição para bolsas remanescentes do Prouni

Termina nesta segunda-feira, 9, o prazo de inscrição para bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni), no caso de alunos que ainda não estão matriculados nas instituições de ensino superior.

Para os que já estão matriculados, o prazo termina no dia 30 de abril. Ao todo, serão ofertadas 112.800 bolsas remanescentes.

As bolsas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo regular do Prouni. Pode se candidatar quem for professor da rede pública de ensino ou que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e acima de zero na redação.

As inscrições devem ser feitas pela internet na página do programa. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação de instituições privadas de educação superior.

