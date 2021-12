Termina hoje o prazo para estudantes cadastrarem ou alterarem foto em inscrição do Enem

Quem se escreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 vão ter até esta quinta-feira, 1º, para colocar ou alterar a foto de inscrição na Página do Participante. O procedimento deve ser feito até as 23h59 no site oficial do Enem.

A inserção obrigatória da foto no sistema foi divulgada como uma das novidades do exame deste ano. De acordo com o G1, a foto precisa ser atual, individual, colorida, mostrar o rosto do participante, estar nítida, com fundo branco, estar nos formatos JPEG ou PNG e, no máximo, 2 MB.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pelo Enem, lembrou que imagens com óculos escuros, chapéu, boné, viseira, gorro ou qualquer outro objeto parecido, não serão aceitos.

Adiado por causa da pandemia, o exame vai ser aplicado nos 17 e 24 de janeiro (provas impressas) e nos dias 31 de janeiro, 7 e 24 de fevereiro (provas digitais). Quem estiver afetado por algum problema estrutural, vão poder ainda realizar as provas nos dias 24 e 25 de fevereiro. O resultado vai ser divulgado a partir do dia 29 de março.

