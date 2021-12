O vídeo de um flagrante de assalto a motociclista com uma Honda Hornet em São Paulo impressionou milhares de pessoas e e gerou um vídeo campeão de audiência no youtube. As imagens, que incluem o cerco ao motociclista da Hornet por dois bandidos em outra moto, geraram um versão GTA (Grand Theft Auto)

Mostrando inclusive os tiros disparados pelo policial militar que evita o roubo. A produção foi postada no canal Mundo Nerd, na segunda-feira, 14, alcançava, no final da tarde desta terça, 15, quase 500 mil visualizações. Veja o vídeo:

Marcos Venancio Machado Tentativa de roubo de moto ganha versão GTA; veja

