'Tenho visto imagens vergonhosas do Brasil', critica comissário da União Europeia sobre aglomerações

O comissário para Economia da União Europeia, o italiano Paolo Gentiloni, criticou neste sábado, 2, as imagens do Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele citou as médias de casos e mortes diárias por Covid-19 no país.

"Tenho visto imagens vergonhosas do Brasil. Média da última semana: 36 mil casos e 700 vítimas por dia pela pandemia", escreveu Gentiloni.

Hoje comissário para Economia na UE, Paolo Gentiloni ocupou o cargo de primeiro-ministro da Itália entre dezembro de 2016 e junho de 2018. Ele pertence ao Partido Democrático, legenda da centro-esquerda italiana.

Desde o réveillon, imagens de aglomerações em diversas partes do Brasil, mesmo com medidas restritivas, preocupam epidemiologistas, visto que os números de casos e mortes por dia voltaram a ficar altos.

