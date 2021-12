Temporal na Baixada Santista tem 13 mortos e 45 desaparecidos

Quarenta e cinco pessoas estão desaparecidas após os deslizamentos de terra que ocorreram na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, devido ao forte temporal que atingiu a região. A informação foi divulgada no início da tarde desta terça-feira, 3, pelo Corpo de Bombeiros. Treze pessoas já morreram com as chuvas.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em 24h choveu mais de 100 mm em todas as nove cidades da Baixada Santista. Foram 300 mm no Guarujá, 222 milímetros em Santos e 187 mm em São Vicente.

"O Corpo de Bombeiros atua nas ocorrências de Santos, Guarujá e São Vicente. Infelizmente constatamos, às 13h55, 13 óbitos, 45 desaparecidos, oito locais, sendo quatro em Santos, dois em São Vicente e dois em Guarujá", afirmou o capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Marcos Palumbo.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros confirmaram que 13 pessoas morreram na madrugada desta terça, 3, devido as forte chuva que atinge cidades da Baixada Santista. São três mortes em São Vicente, sete em Guarujá, uma em Santos. Não foi confirmada a cidade das outras duas vítimas.

