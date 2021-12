Temporal deixa pelo menos 6 mortos no interior de São Paulo; bombeiros buscam desaparecidos

Pelo menos seis pessoas morreram após a forte chuva que atingiu a cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira,29. Os bombeiros ainda procuram por desaparecidos.

Uma mãe e dois filhos, de 5 e 7 anos, e a avó das crianças morreram soterrados. Outro filho da vítima, um bebê de 8 meses, está desaparecido. Outra criança da mesma família, de 1 ano, também morreu.

Duas casas desabaram em uma área de risco e os bombeiros foram acionados por volta das 21h40 na Rua Centauro, no Jardim Colégio, perto do Rodoanel. Mais de 40 bombeiros trabalham nas buscas de seis pessoas da mesma família. Cerca de 40 casas foram interditadas no local e seis casas correm o risco de desabar.

A quinta vítima é um homem que foi arrastado pela correnteza e tragado por um bueiro no bairro Santa Tereza, em outra região da cidade. A vítima chegou a ser resgatada e levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

A sexta vítima encontrada pelos bombeiros nesta quarta-feira, 30, é Zenaide Maria Gomes, 55 anos, mãe de Jaqueline. O corpo dela foi encontrado nos fundos dos escombros da casa dela.

Uma escola municipal da cidade será usada para abrigar os desabrigados que tiveram que sair das suas casas.

adblock ativo