Temer é recebido com xingamentos em visita a Lula no hospital

O presidente Michel Temer, junto com a sua comitiva, foram recebidos com xingamentos na noite desta quinta-feira, 2, no Hospital Sírio Libanês, onde a ex-primeira dama Marisa Letícia foi internada após passar mal.

Segundo o site O Globo, por voltas das 22h30, Temer, o ex-senador José Sarney, Eunício Oliveira, recém eleito presidente do senado, o senador Romero Jucá, os ministros José Serra, Eliseu Padilha, Henrique Meirelles e Moreira Franco, que vai assumir a Secretaria Geral da Presidência, chegaram ao Hospital, para serem recebidos pelo Ex-presidente Lula.

Várias pessoas que estavam na frente do hospital, para prestarem apoio e homenagens a Lula e a sua família, receberam a comitiva com gritos de "golpistas, vagabundos e assassinos", ainda segundo o site.

