Taxistas agridem e sequestram motorista do aplicativo Uber

Enquanto a maior parte dos taxistas buscam o caminho legal para proibir o uso do aplicativo Uber, por meio de protestos e pressão aos vereadores das casas legislativas municipais, uma pequena parcela utiliza a violência como forma de criar um clima de medo aos usuários e prestadores do serviço.

Foi o que aconteceu no último sábado, 8, em São Paulo, quando um motorista, ao ser chamado pelo aplicativo, foi surpreendido por cerca de 20 pessoas, que arremessaram pedras no veículo, um Hyundai Azera, e obrigaram o homem a entrar em um taxi. Ele foi mantido refém por uma hora e levou um soco na boca.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, ao serem identificados, os alvarás dos taxistas envolvidos serão cassados.

No mesmo dia, em Belo Horizonte, a repórter da TV Globo, Luciana Machado, e seu marido, Marcel Telles, haviam sido agredidos verbal e fisicamente por taxistas ao entrar em um veículo chamado pelo aplicativo.

Em São Paulo, a Câmara Municipal aprovou em primeira votação por 48 a 1 a proibição do uso do aplicativo na cidade. A segunda etapa do trâmite no legislativo está prevista para ocorrer ainda em agosto e, em seguida, segue para sanção do prefeito Fernando Haddad.

adblock ativo