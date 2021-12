Taís Araújo diz estar feliz por prisão de suspeitos

A atriz Taís Araújo fez um breve comentário nesta quarta-feira, 16, após agentes da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro prenderem o grupo responsável por praticar ofensas racistas contra ela em 2015. Ao ser procurada pela TV Globo, Taís não gravou entrevista, mas disse: "Fico feliz que a Justiça tenha sido feita. Espero que crimes desse tipo, contra qualquer mulher negra, não fiquem impunes".

O titular da DRCI, Alessandro Thiers, também comentou sobre ação policial e prisão dos suspeitos "É o mesmo grupo que ofendeu Taís, Sheron e Maju. A intenção era chamar atenção. Escolhiam pessoas públicas, com notoriedade e seus integrantes se mobilizavam. Havia um código de conduta, se eles não participassem (das ofensas) eram punidos", disse o investigador.

A operação foi iniciada durante a madrugada desta quarta em sete estados - Rio, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul-, com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra um grupo que atacou com comentários preconceituosos nas redes sociais as atrizes Taís Araújo, Sharon Menezes e Cris Vianna; a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju do Jornal Nacional, no ano passado.

Nesta manhã, no município baiano de Brumado (a 555 quilômetros de Salvador), Tiago Zanfolin Santos da Silva, 26 anos, foi um dos detidos na operação da DRCI, intitulada Cyberstalking. Com ele foi apreendido um notebook, uma CPU e um celular. Tiago, segundo a polícia de Brumado, trabalha em uma empresa de informática e foi detido em casa. Ele não resistiu à prisão.

adblock ativo