Suzane von Richthofen se casou com ex de Elize Matsunaga

A ex-estudante Suzane von Richthofen se casou dentro da penitenciária Tremembé, no interior paulista, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. Suzane trocou aliança em setembro com Sandra Regina Gomes, condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro de um adolescente em São Paulo.

As duas assinaram um documento de reconhecimento de relacionamento afetivo, que funciona como uma certidão de casamento dentro do presídio. Com isso, elas podem viver juntos e ficar em uma ampla cela de presas casadas, onde divide o espaço com mais oito casais.

Antes de casar com Suzane, Sandra era casada com Elize Matsunaga, 32, presa pela morte e esquartejamento do marido Marcos Kitano Matsunaga, 41, em junho de 2012. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o relacionamento de Elize e Sandra terminou por conta de Suzane. As três trabalhavam na fábrica de roupas da prisão, onde Suzane ocupa cargo de chefia.

Especula-se que Suzane abriu mão do direito de passar dias fora da prisão por conta do relacionamento com Sandra. Em agosto, a juíza Sueli de Oliveira Armani, de Taubaté, concedeu a "progressão de regime", o que permitiria o benefício. Mas Suzane pediu que a magistrada adiasse sua ida para o regime semiaberto.

A mudança de regime faria com ela fosse transferida para outro presídio, já que a unidade feminina de Tremebé recebe apenas presas em regime fechado.

