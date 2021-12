Suzane von Richthofen revela que sonha em ser mãe

Suzane von Richthofen, 31 anos, condenada por planejar o assassinato dos pais, contou que "sempre sonhou em ser mãe". A revelação foi feita durante a segunda parte da entrevista ao apresentador Gugu Liberato, da rede Record, e transmitida na madrugada desta sexta-feira, 27.

Apesar do "sonho", Suzana disse que acredita não poder realizar o desejo. "Acho lindo mulher grávida. Amo criança. Mas ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Não sei que tipo de vida eu daria para meu filho", explicou ela, complementando que a namorada Sandra Regina Ruiz Gomes tem muitos sobrinhos. "Ser tia é bem fácil", disse.

Mesmo cogitando a possibilidade de não ser mãe, Gugu questionou o que ela diria aos filhos sobre os pais. "Eu fiz uma grande merda na vida, a qual eu me arrependo muito. Infelizmente, o passado passou e eu não posso mudar. Diria que sim, eles fazem falta, é um buraco que sempre vai ter", falou Suzane, após alguns segundos de silêncio. Este momento, por sinal, foi o único em que ela demonstrou emoção.

Relação

Durante a entrevista, Suzane explicou que não é casada com Sandra, como chegou a ser divulgado na mídia. Ela disse que namora com Sandra e mora na mesma cela. As duas dividem um dos dois espaços para detentas que mantém um relacionamento amoroso na Penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

Sandra e Suzane dividem o local com outras 18 presidiárias. Apesar do espaço limitado, Sandra contou que é possível ter intimidade com a companheira. "Como são todas homossexuais, cada uma tem seu espaço. Na hora de namorar, ninguém olha para a outra. Mas a gente também faz cabaninha", explica Sandra.

Suzane também revelou que pretende manter o relacionamento fora do presídio. "A gente planeja uma vida juntas. Não é amor de cadeia. A gente quer conviver juntas. Quer fazer uma vida juntas, mas lá fora", relata Suzane.

Ela explica ainda que recusou a mudança de regime para semi-aberto por medo de ser agredida em outro presídio, mas que pretende solicitar o benefício quando a ala para semi-aberto de Tremembé ficar pronto, o que está previsto para acontecer esse ano.

Sandra também já teve o direito concedido e Suzane disse que, caso ela seja transferida, as duas vão manter o romance a distância.

Homossexual

Suzane informou que nunca se interessou por mulher antes de Sandra. De acordo com ela, Daniel Cravinhos, que participou do assassinado dos pais de Suzane, foi seu único namorado.

Depois de presa, ela contou que não pensou em namoro: "Foi um período tão turbulento. Muitas coisas aconteceram. Muito sofrimento e última coisa que vai pensar é relacionamento. Não tinha espaço para isso".

A jovem conta que conheceu Sandra em 2007, na primeira passagem dela em Tremembé. Desde então, as duas eram amigas, até que Sandra se declarou para Suzane e as duas passaram a manter um relacionamento amoroso.

Suzane disse que teve dificuldade em assumir a relação homossexual. "Não foi muito fácil assumir que estava gostando de outra mulher, foi difícil assumir para mim. Mas existem muitas formas de se amar e essa é uma forma", afirmou.

Culpa

Assim como na primeira parte da entrevista, Suzane repetiu inúmeras vezes que tem culpa e se arrepende do crime. Mas disse que "tenta todos os dias se perdoar", apesar de nunca esquecer o que cometeu.

Ela também ressaltou que amadureceu nestes 12 anos de prisão e que aprendeu com o erro. Além disso, afirmou que agora "tem que seguir em frente".

Da Redação Suzane von Richthofen revela que sonha em ser mãe

Da Redação Suzane von Richthofen revela que sonha em ser mãe

adblock ativo