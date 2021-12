Suspensa este ano, São Silvestre abre inscrições para julho do ano que vem

Pela primeira vez em aproximadamente 100 anos, São Paulo não teve a corrida São Silvestre neste 31 de dezembro, uma das mais importantes e tradicionais corridas de rua do mundo, devido à pandemia do novo coronavírus.

A Corrida Internacional de São Silvestre abriu as inscrições para a 96.ª edição nesta quinta-feira, 31. Logo, no último dia do ano, quando tradicionalmente é realizada, a prova começará a receber a confirmação da participação dos interessados.

A 96ª edição da São Silvestre foi marcada para o dia 11 de julho do ano que vem. No entanto, o problema é que depois a prefeitura de São Paulo, em concordância com o governo de Salvador e do Rio de Janeiro, marcou o Carnaval de rua de 2021 para de 9 a 12 de julho, portanto, a São Silvestre ocorreria durante o período de Carnaval.

Os organizadores da corrida, porém, avisam que essa data não é definitiva. "A nova data pode sofrer alteração de acordo com as determinações dos órgãos públicos competentes. Em caso de mudança, as inscrições presenciais para a 96ª edição continuarão válidas automaticamente para nova data a ser divulgada."

Desta vez, algumas novidades foram implantadas. O participante terá a opção de se inscrever no Pelotão Premium, com kit e espaço de largada diferenciados. Além disso, o interessado também poderá se inscrever no Treinão Virtual, um preparativo para a sua participação na corrida presencial.

Inscrições, valores e mais informações sobre a Prova, como períodos para se inscrever e Regulamento, estarão no site oficial www.saosilvestre.com.br.

O evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos “pipocas”. A organização ainda estará monitorando a inscrição de atletas na categoria 60+, evitando as fraudes.

Embora tenha sido adiada, alguns corredores independentes foram à Avenida Paulista, em São Paulo, e fizeram o trajeto de forma independente hoje, 31, de acordo com o Uol.

Um grupo de pelo menos 30 pessoas esteve no local e fez a corrida mesmo sem organização, com trânsito normal de veículos e nenhum protocolo de segurança.

