Suspeitos de matar Marielle Franco, Ronnie Lessa e Élcio Vieira vão a júri popular

O policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz, irão a júri popular pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A determinação veio da Justiça do Rio de Janeiro, por meio do juiz Gustavo Gomes Kalil, nesta terça-feira, 10.

Os dois suspeitos estão presos há um ano em penitenciárias de segurança máxima. A defesa de Élcio de Queiroz afirmou que está analisando a sentença e deve recorrer da decisão. Até o momento, a defesa de Ronnie Lessa não se pronunciou.

Marielle e Anderson foram assassinados em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Élcio e Ronnie foram presos dois dias antes do crime completar um ano. Tido como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o caso deve ser julgado no final do mês de março, dias após o crime completar dois anos.

