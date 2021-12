Suspeito que esfaqueou três pessoas em festa é preso

A polícia prendeu na manhã deste domingo, 7, José Phelipe Ribeiro de Castro, suspeito de ter esfaqueado três pessoas durante uma festa que acontecia na própria casa do agressor, na madrugada deste sábado, 6, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo a polícia, o agressor teria usado um saca-rolha com um canivete em uma das extremidades.

Uma das vítimas é Gabriel Silva, que teve cortes no rosto e na cabeça e perdeu parte de uma das orelhas. Gabriel, atendido no Hospital Miguel Couto, continua internado, com quadro de saúde estável e sem previsão de alta.

Policiais ainda não conseguiram ouvi-lo porque que ele apresentava sinais de embriaguez quando foi atendido. A outra vítima seria sua namorada, identificada como Ana Carolina Romeiro, que teria sido atingida na barriga.

Ela foi submetida a cirurgia e, segundo o delegado que cuida do caso, seu estado de saúde é delicado. Uma terceira pessoa, um homem segundo a polícia, também foi ferido, embora em menor gravidade, na mão. Ele seria Lourenço Brenha, amigo do casal esfaqueado.

A polícia informou ter conseguido fazer a perícia no imóvel. A empregada do proprietário do imóvel foi ouvida e o passo seguinte, disse o delegado responsável pela investigação, é colher o depoimento de familiares dos envolvidos.

Imagens de câmeras de segurança das ruas próximas ao imóvel também já foram requisitadas. Testemunhas também estão sendo procuradas na tentativa de se conseguir mais detalhes sobre o que ocorreu.

