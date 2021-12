Suspeito de matar mãe e irmã em SC é preso após massiva perseguição

Na madrugada desta sexta-feira, 1º, um homem de 31 anos, identificado como Patrick Luís de Ávila Baccin, foi preso, suspeito de ter matado a mãe e a irmã a facadas na noite de quarta, 30, em Lages, na Serra catarinense. As informações são do G1.

Após o crime, o suspeito fugiu. No entanto, foi localizado por volta das 2h50 em Palhoça, na Grande Florianópolis, que fica a mais de 200 quilômetros do município onde ocorreu o crime. Segundo a polícia, ele foi preso em flagrante após constante e massiva perseguição pelas forças de segurança.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime e se o homem teve um surto antes do duplo feminicídio. De acordo com informações do delegado responsável pelo caso, David de Oliveira, parentes disseram que o suspeito tem histórico de esquizofrenia e é usuário de drogas. No entanto, apenas um atestado pode confirmar esse diagnóstico.

Crime

As mortes ocorreram na casa em que a mãe, filho e filha residiam, no bairro Universitário. As vítimas tinham 62 e 36 anos. O suspeito teria saído do local com o carro da família, pouco depois do crime e não foi mais visto.

Segundo o delegado, uma tia da mulher de 36 anos foi até a casa após ela não se apresentar no posto de combustível onde trabalhava. A familiar viu os corpos e logo, a polícia foi acionada.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu os corpos e o Instituto Geral de Perícias (IGP) fez uma análise no local. A arma usada e o que motivou os crimes não foram divulgados pela Polícia Civil.

