Susana Vieira é internada com trombose no Rio de Janeiro

A atriz Susana Vieira, 75 anos, foi internada na noite desta segunda-feira, 18, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticada com trombose. Ela passou mal durante um voo, quando voltava de Miami, nos Estados Unidos, com o filho.

A assessoria da artista informou ao site "Uol Notícias" que "ela sentiu fortes dores na perna durante o voo e, ao pousar no Brasil, foi levada ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de tromboembolismo venoso, que abrange trombose venosa profunda e embolia pulmonar".

Ainda segundo a assessoria da global, a internação foi um procedimento de segurança porque ela também está "fortemente gripada", já que enfrentou um choque térmico em Miami e chegou muito debilitada no Brasil.

No Instagram, a artista tranquilizou os fãs e aproveitou para agradecer o apoio. "Oi meus amores! Meu coração está que não se aguenta de tanto amor que recebi de vocês hoje... Não vou conseguir responder todo mundo pois foram MUITAS mensagens, mas quero deixar registrado a minha gratidão por tantas mensagens lindas e carinhosas. Aproveito para tranquilizar a todos e dizer que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido, mas muito em breve estarei em casa, se Deus quiser!", escreveu.

Susana Vieira não tem previsão de alta, mas a assessoria afirma que prevê a liberação da atriz para esta terça-feira, 19, ou na quarta, 20.

