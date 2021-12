SUS inicia oferta de vacina contra HPV no dia 10 de março

O Sistema Único de Saúde (SUS) começa no dia 10 de março a ofertar a vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), destinada a meninas de 11 a 13 anos, para prevenir o câncer de colo do útero.



A campanha de mobilização e a estratégia de vacinação nas unidades da rede pública do país e nas escolas foram apresentadas nesta quarta-feira, 22, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.



A vacina estará disponível nos 36 mil postos da rede pública durante todo o ano, como parte da rotina de imunização. Além disto, as secretarias de de saúde serão incentivadas a levarem a vacinação para escolas públicas e particulares. Também está previsto reforço nas escolas sobre a importância da vacina para adolescentes, pais e professores, com distribuição do Guia Prático sobre HPV.



Para receber a dose, basta apresentar o cartão de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deverá tomar três doses para completar a proteção. A segunda e a terceira doses devem ser tomadas, respectivamente, seis meses e cinco anos após a primeira. Neste ano, será vacinado o primeiro grupo (11 a 13 anos). Em 2015, a vacina passa a ser oferecida para as adolescentes de 9 a 11 anos e, em 2016, às meninas de 9 anos.



A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo, composto por 5,2 milhões de meninas. O vírus HPV é uma das principais causas de ocorrência do câncer do colo de útero - terceira maior taxa de incidência entre os cânceres que atingem as mulheres, atrás apenas do de mama e de cólon e reto.

