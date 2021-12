Supremo suspende julgamento de marco temporal até dia 8 de setembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento do “marco temporal” após sessão nesta quinta-feira, 2. A retomada só deve ocorrer no próximo dia 8, depois do feriado de 7 de setembro, data de possíveis manifestações a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Centenas de indígenas permanecem aguardando a decisão da Corte, em Brasília, remanescentes do protesto que reuniu mais de 6 mil manifestantes nos últimos dias.

Nenhum ministro votou a matéria até agora. No entanto, o ministro Edson Fachin, relator da tese, deu a entender que vai rejeitar a proposta.

De acordo com o marco temporal, os indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988.

