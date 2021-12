Sumiço de menino em Ribeirão Preto mobiliza artistas

O drama do desaparecimento de Joaquim Pontes Marques, de 3 anos, causou comoção entre os moradores de Ribeirão Preto e até mobilizou artistas pelo País.

A cantora Ivete Sangalo, a apresentadora Angélica e a atriz Carolina Dieckmann compartilharam a foto do garoto e mensagens na internet e pediram para que as pessoas ajudem com informações.

Ivete reproduziu o cartaz que está sendo compartilhado nas redes sociais com a foto do menino e a mãe. A cantora escreveu: "Vamos ajudar". Angélica fez o mesmo e comentou: "Rezando para encontrarem logo esse anjinho".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo