O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quinta-feira, 26, o julgamento do habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que discute o direito de um réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo. O resultado desse julgamento pelo plenário da Corte pode levar à anulação de mais condenações da Lava Jato e, eventualmente, beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O julgamento que começou na quarta-feira, 25, foi suspenso após a manifestação do relator do caso, ministro Edson Fachin. A sessão foi retomada nesta quinta com o ministro Alexandre de Moraes. Ao todo dez ministros poderão votar sobre a questão.

Da Redação | Foto: Rosinei Coutinho | SCO | STF STF retoma julgamento de tese que pode anular sentenças da Lava Jato

