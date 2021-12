SP: imagens mostram filho carregando mala com o corpo da mãe

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela polícia de Santos (SP), mostram o momento em que Carlos Macchione de Sampaio leva para a rua a mala onde colocou o corpo de sua mãe. Macchione é acusado de ter matado a idosa na casa onde eles moravam.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na madrugada deste sábado, 26. Carlos Macchione - que, de acordo com relatos de familiares, apresentava distúrbios psicológicos - já está preso.

O vídeo mostra quando o Carlos entra no elevador com a mala e sai para a frente do prédio. Na sequência, Carlos Macchione abre o portão principal do edifício e deixa a mala em frente ao prédio.

A mala foi encontrada por um morador de rua, que avisou um funcionário do edifício sobre o corpo.

O sobrinho da vítima, Fernando Casali, afirmou à polícia que o acusado morava há pouco tempo com a mãe. Ele era do interior de São Paulo. "Ele estava em Termas de Ibirá. Eu que fui buscar, a pedido da minha tia, há cinco meses", informou Fernando em entrevista para G1 Santos.

adblock ativo