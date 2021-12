SP: Covas anuncia antecipação de cinco feriados a partir da próxima semana

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 18, a antecipação de cinco feriados a partir da próxima sexta-feira, 26. A medida visa diminuir a circulação de pessoas nas ruas para frear a transmissão do novo coronavírus.

Os dois feriados municipais deste ano (Corpus Christi e Dia da Consciência Negra) e os três do ano que vem (os mesmos e o Aniversário da Cidade) serão movidos para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. De acordo com Covas, somando-se o feriado nacional do dia 2 de abril (Paixão de Cristo), serão dez dias de folga em que os paulistanos devem permanecer em casa.

"Teremos um prazo que vai do dia 26, sexta-feira, até dia 4, domingo, sem dia útil para poder forçar a cidade a parar", disse o prefeito. "A cidade precisa parar para que não tenha mais casos como esse, que as pessoas não conseguem ser atendidas e vêm a óbito por falta de atendimento".

