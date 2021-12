"Sou médico, não juiz", diz Drauzio Varella após polêmica envolvendo presa

A solidarização do médico Drauzio Varella, em relação ao caso da detenta Suzy de Oliveira, gerou repercussão na internet.

No domingo, 1°, o médico causou comoção aos telespectadores ao se solidarizar com a situação da presa. Com um abraço, Drauzio se sensibilizou com a fala da mulher trans, que citou que não recebia visitas há 8 anos.

Presa na Penitenciária I José Parada Neto, em Guarulhos, em São Paulo, a detenta responde por estupro e homicídio de um criança de 9 anos, que ocorreu em 2010.

Após a descoberta do motivo da prisão, a comoção que antes era positiva, acabou ficando dividida na web, rendendo alguns comentários negativos ao Doutor.

"Não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz", esclareceu o médico em nota à imprensa, através de uma rede social.

Esclarecimento do dr. Drauzio sobre a reportagem produzida e veiculada pelo @showdavida, no último domingo, 01 de Março. pic.twitter.com/b02JQ5tW9d — Portal Drauzio Varella (@drauziovarella) March 8, 2020

