Sonegação de bandas pode ser de R$ 500 mi; Aviões é investigado

As fraudes no Imposto de Renda investigadas pela Polícia Federal (PF) e Receita na Operação "For All", deflagrada nesta terça, 18, podem chegar a R$ 500 milhões, de acordo com a PF. O alvo da ação é a empresa A3 Entretenimento, responsável por administrar bandas famosas, como Aviões do Forró.

Os cantores deste grupo Solange Almeida e Xand também são investigados. Eles foram ouvidos nesta manhã, mas não foram indiciados formalmente, segundo a PF. Os empresários Isaías Duarte e Carlos Aristides, do grupo A3 Entretenimento, também prestaram esclarecimentos.

Há suspeita de que as bandas de forró declaravam apenas 20% do que ganhavam. A investigação foi iniciada após verificar a média de valores dos cachês cobrados pelas bandas e quantidades de shows realizados e divulgados na agenda na internet em comparação com as informações repassadas para a Receita entre 2012 e 2014.

Foram cumpridos 32 mandados de condução coercitiva no Ceará e Paraíba, além da apreensão de 163 bens imóveis e 75 veículos.

