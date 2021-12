Soldados do Exército assaltam padaria e são presos

Dois soldados do Exército assaltaram uma panificadora, em Cascavel, no Paraná. As imagens das câmeras de segurança da loja mostram a ação de Giovane Alves do Santos e Lucas Alexandre Perozzo, ambos de 19 anos.

Os dois chegam de moto à panificadora e rendem o proprietário, que atendia um cliente no caixa. Um deles está de capacete e o outro de capuz. durante o assalto, o pai do proprietário tenta segurar um dos criminosos. O tiro disparado pelo bandido perfura o boné e passa de reaspão na cabeça do idoso.

Depois de atirar os dois correm. Um deles vai para a motocicleta CG e o outro para o meio da rua, ao voltar para a motocicleta, eles são atingidos pelo veículo de um vereador do município de Iguatu (PR) que não teve o nome divulgado. O motorista percebe o assalto e joga o carro sobre a motocicleta. Um deles cai, mas ambos conseguem fugir em seguida.

A polícia informou que um deles foi preso quando compareceu à delegacia a noite para dar queixa de que a moto havia sido furtada, mas o policial já tinha a informação de que ele teria participado do roubo e prendeu o soldado. Um processo administrativo militar deve ser instaurado contra os soldados, que já estão presos.

