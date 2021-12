Sócio de Rugai diz que viu acusado com mala de fuga

Terminou por volta do meio-dia desta quinta-feira o depoimento do publicitário Rudi Otto, no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ele era sócio de Gil Rugai na época do crime, um dos mais importantes até o momento para a acusação. Gil Rugai, de 29 anos, é acusado de assassinar a tiros o pai e a madrasta em março de 2004.

A testemunha afirmou que viu Gil com uma "mala de fuga", que conteria duas facas, uma pistola, um canivete, uma estrela ninja, papéis e selos de ácido (droga conhecida como LSD). Esse material teria sido mostrado por Gil a ele no escritório que os dois mantinham nos Jardins.

Rudi confirmou no depoimento o que disse à polícia na época do crime: que desconfiou de Gil ao tomar conhecimento dos assassinatos. Ele contou ainda que ao saber do que tinha acontecido, na terça-feira posterior às mortes (ocorridas domingo), vasculhou o escritório em busca da arma utilizada.

O publicitário relatou que após ter prestado depoimento à polícia recebeu ameaças de morte em sua secretária eletrônica e imediatamente relacionou os fatos. Disse que Gil falava mal do pai e da madrasta e que o ex-sócio não tinha afinidade com Luiz Rugai.

adblock ativo