Sobe para 8 o número de mortes em acidente com trem

Subiu para oito o número de mortes causadas pelo descarrilamento de um trem na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo neste domingo, 24. Pelo menos mais cinco pessoas ficaram feridas. A locomotiva avançou sobre casas na zona urbana e equipes de resgate ainda tentam retirar um dos vagões que continua caído no local.

O acidente, com dez vagões carregados com milho, ocorreu no cruzamento entre a Rua Osvaldo Aranha com as Ruas Presidente Roosevelt e Anisio José Moreira, no bairro Jardim Conceição, perto da região central da cidade. No local não há muros entre a linha de trem e os imóveis, que ficam a pouco menos de 20 metros de onde passam as composições.

Segundo relatos de testemunhas, o trem da América Latina Logística (ALL) saiu dos trilhos e avançou sobre as casas que margeiam a estrada de ferro, derrubando quatro delas. Entre os mortos estão uma grávida e uma criança, que chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital.

A ALL informou que ainda está apurando as causas do acidente. Através da assessoria de imprensa, a empresa informou que a prioridade após o acidente foi auxiliar no socorro e prestar toda a assistência às vítimas. Ainda na manhã desta segunda-feira, 25, a companhia vai se encontrar com jornalistas para esclarecer o caso.

