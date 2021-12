Sobe para 20 número de mortes em SP

As chuvas registradas entre a noite de quinta-feira (10) e a madrugada de sexta no estado de São Paulo atingiu 23 municípios e o número de mortos chegou a 20, de acordo com dados atualizados pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (12).

A vítima encontrada mais recentemente foi na madrugada deste sábado. Um homem sofreu parada cardíaca quando tentava atravessar um ponto de alagamento no município de Franco da Rocha. A região central da cidade permanece inundada.

Cinco pessoas continuam desaparecidas no município de Mairiporã, na Grande São Paulo, onde as buscas continuam. A prefeitura informou que nove famílias permanecem abrigadas em um ginásio de esportes. O bairro Parque Náutico continua em situação de risco.

A maior parte dos mortos foi vítima de soterramento causado por deslizamento de terra na região metropolitana da capital paulista, sendo oito no município de Francisco Morato, cinco em Mairiporã e dois em Itapevi. Uma pessoa morreu afogada em Guarulhos e outra em Cajamar. No interior do estado, 2 pessoas morreram afogadas em Itatiba.

Na zona oeste da capital, o transbordamento de um canal do rio Pinheiros provocou alagamento na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o maior posto de abastecimento da América Latina, provocando a perda de 200 toneladas de alimentos.

A previsão da meteorologia é de que poderá chover no estado de São Paulo nas próximas horas.

adblock ativo