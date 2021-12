Sobe para 17 o número de mortos em Petrópolis

Subiu para 17 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município de Petrópolis, na região serrana fluminense, entre domingo, 17, e segunda-feira, 18, segundo a Defesa Civil Estadual. A chuva foi fraca, mas constante. Durante a madrugada, sirenes e avisos sonoros de risco de desabamento chegaram a ser acionados, mas não houve registro de novos deslizamentos. Os bombeiros retomaram as buscas nesta manhã.



O último corpo encontrado foi resgatado no bairro da Quitandinha, o mais afetado pelo temporal. Mais três pessoas morreram na área. No bairro de Bingen, também foram registradas quatro mortes. Outras mortes ocorreram nos bairros de Independência, Alagoas, Lagoinha e Doutor Thouzet.



A cidade registrou 21 pontos de escorregamento e alagamento. Cerca de 250 bombeiros continuam trabalhando em ações de resgate no município. A previsão para esta terça-feira, 19, é chuva fraca, com tendência de melhora a partir desta quarta.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, não houve mortes, mas cerca de 200 pessoas ficaram desabrigadas por causa da cheia dos rios que cortam o município. As áreas mais afetadas são aquelas que fazem limite com Petrópolis, como Xerém e Santa Cruz da Serra.

Em Magé, município limítrofe a Duque de Caxias e Petrópolis, um dique do Rio Roncador se rompeu inundando o bairro Roncador e deixando várias famílias desalojadas.

