Sobe para 13 número de mortos em Petrópolis

Subiu para 13 o número do mortos em Petrópolis, na região serrana fluminense, vítimas de deslizamentos de encostas em decorrência da forte chuva registrada entre a noite de domingo, 17, e a madrugada desta segunda,18. A Secretaria Estadual de Defesa Civil também contabilizou 20 feridos e três desaparecidos no município. Entre as vítimas fatais estão dois técnicos da Defesa Civil do município.



Segundo o secretário estadual da Defesa Civil, coronel Sérgio Simões, os rios Quitandinha e Piabanha, que chegaram a transbordar, já voltaram ao nível normal. No entanto, com o solo encharcado e previsão de chuva para todo o dia, ele alerta para o risco permanente de desabamentos. Simões recomenda que as pessoas deixem as áreas de risco e se abriguem em local seguro.

"Nosso foco fica voltado para o risco de escorregamento, porque o solo já está saturado [de água da chuva]", disse o coronel Simões. "Esse risco está potencializado pelo acumulado de chuva, então as pessoas que sabem que vivem em área de risco é importante que saiam temporariamente de suas casas para abrigos da prefeitura ou para casas de parentes fora dessas áreas", reforçou.

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, decretou ponto facultativo nas escolas municipais, que funcionarão como abrigo para receber pessoas nessas situações.

Cerca de 100 bombeiros da cidade do Rio foram enviados a Petrópolis para ajudar nas buscas e salvamentos. Ainda chove na cidade e as equipes da Defesa Civil estão com dificuldade para chegar aos locais atingidos. O bairro de Quintandinha foi um dos mais afetados.



Internet - Os transtornos causados pela chuva podem ser visto por vídeos postados por internautas desde a noite de domingo, em suas contas no Youtube. Algumas imagens não especificam o lugar, mas não deixam de mostrar a dificuldade de transitar pelas vias, os pontos de alagamento e os transtornos causados à população.

<VIDEO ID=1313313/>

