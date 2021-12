Sobe para 12 o número de alunos mortos por atirador no Rio de Janeiro

>>Opine: de que forma a segurança nas escolas pode aumentar?

Doze crianças morreram na manhã de quinta-feira, 7, após o ataque de um atirador à Escola municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, conforme retificou informação anterior a Secretaria de Saúde. Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos, invadiu a unidade por volta das 8h da manhã de quinta, e realizou os disparos contra estudantes e funcionários. O atirador, ex-aluno da escola, também morreu. Há outros 13 alunos feridos.

A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio informou, na noite de quinta, que o número de crianças mortas no ataque à escola subiu para 12, sendo 10 meninas e dois meninos. Ainda de acordo com a Secretaria, 12 crianças permanecem internadas.

Em frente à escola, uma multidão se aglomerou em busca de informações. Muitos pais em desespero em frente à unidade tentavam obter notícias sobre os filhos. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, onde tiveram os primeiros socorros. Algumas crianças estão sendo transferidas por helicóptero para outros hospitais, incluindo o Souza Aguiar, para os casos mais graves. Segundo a Prefeitura do Rio, a escola teria 400 alunos no momento do ataque, com idade média entre 9 e 14 anos, divididas em 14 salas.



Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) do Rio faziam uma fiscalização em uma rua próxima à Tasso de Oliveira, por volta das 8 horas, quando uma criança baleada avisou à equipe que havia um atirador dentro da escola. Policiais militares do Batalhão de Polícia Trânsito Rodoviário e Urbano (BPRV), que acompanhavam a ação do Detro, se deslocaram até o local.



De acordo com os pais e vizinhos, muitos professores salvaram os estudantes ao trancar a porta das salas de aula e travar as maçanetas com cadeiras. Os alunos saíram apenas após o fim dos disparos. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.



Vítimas - A Polícia divulgou uma lista com os nomes das crianças vítimas do ataque à escola Municipal Tasso da Silveira. Os alunos mortos já identificados até agora pelo IML são:



1- Karine Chagas de Oliveira, 14 anos

2- Rafael Pereira da Silva, 14 anos

3- Milena dos Santos Nascimento, 14 anos

4- Mariana Rocha de Souza, 12 anos

5- Larissa dos Santos Atanázio, (sem identificação de idade)

6- Bianca Rocha Tavares, 13 anos

7- Luiza Paula da Silveira, 14 anos

8- Laryssa Silva Martins, 13 anos

9- Géssica Guedes Pereira (sem identificação de idade)

10- Samira Pires Ribeiro, 13 anos

11- Ana Carolina Pacheco da Silva, 13 anos



Carta - O atirador, Wellington Menezes de Oliveira, deixou uma carta antes do ataque à escola. No texto ele diz que "nenhum impuro pode ter contato com um virgem sem sua permissão".



Em

declarações para a imprensa local, o coronel Djalma Beltrame, comandante

da Polícia Militar do Rio de Janeiro, disse que a nota de suicídio era

"confusa" e "não tinha lógica". No texto, Oliveira assegurava que

estava infectado pelo vírus de imunodeficiência humana (HIV) e fez

referências à religião muçulmana, segundo a Polícia, que não divulgou o

conteúdo integral da nota.







Segundo o psiquiatra forense Marcos Gebara, a avaliação isolada da carta, sem informações prévias do autor, não permite que se faça um diagnóstico do atirador. Mas, para ele, "aparentemente" o texto foi escrito por uma pessoa sob um "surto psicótico paranoide delirante alucinatório".







"É como se a pessoa tivesse recebido uma missão, que sabia como executar. Inclusive ele prevê a maneira como as pessoas deveriam lidar com ele já morto", comenta. De acordo com Gebara, não há sinais de que Oliveira tenha transtorno de personalidade. "O sociopata sempre foi assim. É uma pessoa ruim, indiferente aos sentimentos alheios. Já o psicótico é uma pessoa normal, que de repente entra em surto. Ao que me parece, é o caso desse rapaz".







Crime - Na manhã de quinta, um atirador entrou em uma escola municipal do Rio de Janeiro e disparou contra alunos, funcionários e professores. Até o momento, há confirmação de 12 mortes de crianças entre 12 e 15 anos, e outros 12 jovens foram baleados e estão internados - pelo menos três em

estado grave (uma menina corre o risco de ficar paraplégica).







O agressor, identificado como Wellington Menezes Oliveira, de 24 anos, teria disparado de forma indiscriminada contra estudantes da escola. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Oliveira se suicidou com um tiro na cabeça.







Testemunhas, incluindo policiais, relatam que Wellington teria atirado contra duas crianças antes de entrar na escola, onde informou que iria fazer uma palestra. O atirador teria utilizado dois revólveres calibre 38 que foram recarregados mais de uma vez.







Ainda segundo testemunhas citadas pelas autoridades, o agressor, que estava bem vestido, entrou na escola e se apresentou como um palestrante que iria participar de um seminário em comemoração ao 40º aniversário da escola e falou tranquilamente com uma professora que o reconheceu como ex-aluno.





Luto - O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decretou luto de sete dias no Estado. A medida foi anunciada após Cabral comparecer à Escola Municipal Tasso Silveira onde, na manhã de quinta, um ex-aluno atirou contra crianças e professores.



O governador afirmou em conversa com jornalistas que professores, funcionários e os 400 alunos da instituição estão recebendo assistência psicológica. A Polícia Civil, através da Divisão de Homicídios, investiga os motivos que levaram o rapaz a cometer os crimes.



Na manhã de quinta, a presidente Dilma Rousseff (PT) decretou luto oficial de três dias pela tragédia. O episódio emocionou a presidente, que um pouco mais cedo encerrou uma cerimônia no Palácio do Planalto pedindo um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Dilma Rousseff deverá participar do velório das vítimas do massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Realengo, no Rio de Janeiro.



A presidente Dilma Rousseff se declarou "chocada e consternada" com o episódio. Segundo o porta-voz da Presidência, Rodrigo Baina, a presidente conversou por telefone com o prefeito Eduardo Paes e o governador Sergio Cabral, para saber mais detalhes. Ela também determinou ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que entre em contato com as autoridades locais para tomar as providências necessárias.



