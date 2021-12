Sobe para 11 o número de mortos em acidente com ônibus que vinha para Bahia

Onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus que vinha para uma cidade no interior da Bahia. O veículo saiu de São Paulo com destino a Euclides da Cunha (a 325 quilômetros de Salvador). Uma das pessoas ainda foi socorrida, mas morreu no hospital.

O coletivo saiu da pista e capotou na BR-251, próximo ao município de Salinas, no estado de Minas Gerais. O acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, 19.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, as vítimas ainda não foram identificadas. Entre os mortos está um bebê de dois meses.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Salinas. Segundo a direção do hospital, três foram transferidos para outras unidades de saúde, mais três pessoas permanecem internadas e 14 foram encaminhadas pela Prefeitura para uma casa de abrigo, enquanto aguardam serem levadas a Euclides da Cunha, na Bahia.

