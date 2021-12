Site vende 20 ilhas brasileiras; preço chega a R$ 68 mi

O site 'Private Islands Online', empresa especializada em venda e aluguel de ilhas no mundo inteiro, está com cinco ilhas baianas à venda. No Brasil são ao todo 20 propriedades.

Os preços variam de R$ 842 mil a R$ 68 milhões, dependendo da localização e tamanho. As mais baratas são a Ilha de Alhambra, em Itacaré (US$ 247,629), e a Velho Moinho, em Itaparica (US$ 247,629), as duas na Bahia.

O processo de compra não é tão simples e quem adquirir uma das propriedades recebe o direito de usá-las, mas com algumas restrições do Governo Federal, já que todas as ilhas oceânicas e costeiras do Brasil são propriedades da União.

Há alguns custos para se manter uma propriedade como essa, como o foro (valor anual que se paga "pelo direito de uso" da ilha) e do laudêmio (tributo que se paga na transmissão do uso para outro particular).

