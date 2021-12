Site permite ao cidadão denunciar mau atendimento no SUS

A Associação Médica Brasileira (AMB) juntamente com sociedades de especialidade e Associações Médicas Regionais lançaram, nesta quarta-feira, 12, o projeto Caixa Preta da Saúde. Site colaborativo, o Caixa Preta da Saúde permite que cidadãos enviem denúncias de mau atendimento médico em unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) em qualquer lugar do Brasil. A população também poderá contribuir pelas redes sociais Twitter e Facebook.

Com esta iniciativa, a AMB pretende mapear os problemas da saúde pública do Brasil e estimular a população a denunciar as condições encontradas nos hospitais, postos de atendimento e demais unidades de saúde. As pessoas podem enviar fotos e vídeos, apresentando os locais procurados e as dificuldades enfrentadas na busca por serviços de saúde, públicos ou não.

O site é de fácil utilização. Basta clicar no mapa e enviar a denúncia. A equipe do projeto caixa-preta da saúde fará a análise do material e, após esta análise, a denúncia entrará na web. Segundo a AMB, a intenção não é resolver todos os problemas do setor somente com o Caixa-preta da Saúde, mas sim mostrá-los como realmente são, dando voz aos que mais precisam - os usuários do sistema público de saúde.

